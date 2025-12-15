Con 205 Domingos de Pilas consecutivos, alcalde transforma SL

En la jornada 205 del programa Domingo de Pilas, el alcalde Enrique Galindo encabezó una serie de acciones para mejorar las condiciones de la Colonia Librado Rivera, como la limpieza y rehabilitación de los espacios públicos y áreas verdes, así como el mejoramiento del alumbrado y la eliminación del grafiti.

"Son ya 205 domingos consecutivos que acudimos a las colonias para trabajar junto con los vecinos en el mejoramiento de sus calles y jardines, así como la rehabilitación de los servicios públicos y, sobre todo, tener un estrecho contacto con la población y atender sus peticiones ", afirmó el Jefe del Gobierno de la Capital.

Durante la jornada dominical, vecinos y personal del Ayuntamiento trabajaron de manera conjunta en la limpieza de las calles aledañas al Mercado Revolución y el barrio del Montecillo, así como en la poda de árboles, retiro de maleza y pintura de muros para eliminar el grafiti.

Por su parte, personal de Alumbrado Público realizó el cambio de las antiguas lámparas, que operaban de manera deficiente, para instalar modernas luminarias LED y reflectores en puntos estratégicos, con lo que se mejora la seguridad en la zona.

