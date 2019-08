Con cacerolas, comerciantes exigen diálogo

Un grupo de cinco comerciantes armados con cacerolas, se manifestaron al exterior del Teatro de la Paz para pedirle al alcalde de la capital y al director de Comercio del gobierno municipal, su intervención para solucionar el conflicto con los 16 comerciantes que fueron desalojados del pasaje de Iturbide

"Nava escucha, comerciantes en la lucha" "Audiencia, queremos audiencia", gritaban los inconformes afuera del recinto.

Señalaron que los comerciantes que fueron retirados, permanecen sin laborar, complicándose el sustento a su familia.

Alma Rosa Muñoz, comerciante, lamentó la forma en la que fueron retirados de la vía pública y agregó que hasta el momento no se les ha informado la causa.

Criticaron que el alcalde de la capital no se acerque a los vendedores y atienda sus solicitudes, "la mayor parte de los comerciantes de Iturbide son madres solteras, que requieren laborar para mantener a sus hijos, no hay diálogo, sólo nos dicen que nos vayamos a la Alameda donde no hay nada".

Pidieron audiencia con el titular de Comercio y el alcalde, a fin de que se llegue a un acuerdo, pues reiteró que los vendedores están dispuestos a entrar a un programa de reordenamiento, pero no reubicación.