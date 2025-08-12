logo pulso
Con daños, 54 planteles tras lluvias: SEGE

Torres Cedillo señaló que hay dificultades de reparación por problemas de drenaje

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 12, 2025 01:35 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

La temporada de lluvias dejó afectaciones en 54 planteles educativos de San Luis Potosí, de los cuales, al menos cinco continuarán enfrentando problemas de inundaciones, debido a que están construidos por debajo del nivel de calle, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Explicó que, en estos planteles, el problema está relacionado con el drenaje y las obras municipales, por lo que su reparación definitiva resulta compleja.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, mencionó un kínder ubicado cerca de la Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde se utiliza un cárcamo para desalojar el agua cada vez que llueve y evitar que el plantel se inunde.

Añadió que, además del preescolar en Soledad, existen otros dos planteles con la misma problemática en la zona metropolitana, así como uno en Ciudad Valles y otro en el municipio de Aquismón.

SLP

Ana Paula Vázquez

