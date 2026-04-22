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Con el adelanto de lluvias productores comienzan siembra

Maiz y alfalfa, semillas que recibieron los campesinos para plantarlas

Por Flor Martínez

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
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Con el adelanto de lluvias productores comienzan siembra

Aunque faltan varios meses para el inicio de la temporada de lluvias, productores de distintos ejidos de Soledad de Graciano Sánchez, comenzaron con la siembra de semilla de maíz elotero y avena, informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Octaviano Velázquez.

Explicó que semanas atrás se entregaron bultos de estas semillas a alrededor de 250 agricultores del municipio. En el caso del maíz, precisó que uno de los requisitos para acceder al apoyo era contar con agua suficiente para riego, ya sea mediante pozos o agua residual.

En cuanto a la avena, señaló que fue distribuida desde inicios de año, debido a que es un cultivo que se desarrolla favorablemente durante el invierno.

Indicó que, tras un periodo aproximado de tres meses, los productores pueden aprovechar la cosecha de maíz para comercializar el elote o utilizarla como silo, destinado tanto para alimentar su propio ganado como para su venta.

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Señaló que algunos agricultores optan por vender los elotes, debido a que representa un negocio rentable, mientras que otros prefieren destinar la producción como alimento para ganado, particularmente para animales de engorda.

Respecto a los productores que dependen del temporal, mencionó que deberán esperar algunos meses para iniciar la siembra, ya que actualmente la tierra aún se encuentra seca. Sin embargo, muchos comienzan desde ahora a preparar sus parcelas para aprovechar las primeras lluvias e iniciar el cultivo de maíz o frijol.

Entre las comunidades que dependen principalmente del temporal se encuentran Tinaja, Cándido Navarro, Enrique Estrada, Purísima y Estación Techa.

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