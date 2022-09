Con falta de mantenimiento pero sin daños estructurales, 17 edificios revisados en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil ha elaborado hasta ahora 17 dictámenes para validar daños estructurales, y no ha encontrado más que falta de mantenimiento en los edificios donde podría haber riesgo por sismos.

El titular de la dependencia estatal, Mauricio Ordaz Flores, informó que el siguiente dictamen podría ser emitido este viernes, y corresponde al Edificio del Campus Pedregal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Dijo que el sismo derivó en señales de alarma en Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y la capital, pero también las dependencias municipales de Protección Civil han revisado y no han encontrado fallas estructurales en los edificios.

Confirmó que durante la noche, solo fue necesario evacuar dos edificios, uno de ellos propiedad del Hotel Fiesta Americana y el otro, del Hotel Real Plaza.

Sin embargo, no hay otros inmuebles que hubieran sido intervenidos para desalojo, lo que atribuyó a la baja intensidad del sismo, detectado por lo menos por tres sismógrafos, uno instalado en Ciudad Valles, uno en Aquismón y el tercero en el Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Precisó que han estado trabajando en conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles y con el Instituto de Geología de la propia UASLP, además de ingenieros geólogos de la propia Unidad Estatal de Protección Civil, quienes han revisado, analizado y emitido dictámenes en cada uno de los casos, para dar certeza y no recurrir a versiones de redes sociales.

Por lo que se refiere a los 17 dictámenes emitidos hasta ahora, y a partir del sismo del lunes, el funcionario estatal dijo que entre ellos, han trabajado en el edificio de Pensiones, la Contraloría General del Estado, Puga, Infonavit, INEGI, el edificio de Sears y otros inmuebles que parecen haber resentido un acto de molestia por los sismos.

Sin embargo, advirtió que no hay daños estructurales en ninguno, pero sí una sensible falta de mantenimiento por parte de los propietarios, que no han dado atención necesaria desde hace muchos años.