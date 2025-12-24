Con intenso trabajo, Alcalde entrega más obras en la Capital

Al continuar con el intenso ritmo de obras aun durante el periodo vacacional, el Alcalde Enrique Galindo entregó la construcción de la calle Luis Botello y encabezó diversas acciones para mejorar la colonia Himno Nacional, en el marco de la jornada 437 del programa Capital al 100, además de anunciar un respaldo para mejorar las instalaciones de la Liga Pequeña de Beisbol e impulsar la práctica de este deporte a nivel infantil.

Con respecto a la pavimentación, la tercera entregada en la última semana, el Alcalde Enrique Galindo señaló que no solo mejora la calidad de vida de las familias de la zona, sino que también contribuye a la movilidad al conectar un circuito con las calles Himno Nacional, Urbano Villalón y el Periférico Sur.

La obra, terminada en un plazo de únicamente 40 días, constó de la contrucción de mil 600 metros cuadrados de concreto hidráulico donde solo había tierra, banquetas con rampas para personas con discapacidad, camellón con arbolado, nuevo alumbrado y sistemas de agua potable y drenaje.

Tras la inauguración el Jefe del Gobierno de la Capital acompañó al Presidente de la Liga Pequeña de Beisbol, Adrián Alonso López, a un recorrido por las instalaciones, donde constató que se encuentran sumamente deterioradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que es muy importante mejorar las condiciones de los baños, de los campos y de las instalaciones en general, para que la niñez potosina cuente con un lugar digno y propuso formar una selección, financiada por él personalmente, para que represente a la Capital y que motive a más niños a practicar este deporte.