Con promesas no se puede mantener a flote al país: Azuara

"Con promesas vacías no se va a mantener a flote el país, por eso lamentamos que se quiera utilizar a la constitución como un libro de deseos del ejecutivo y se ignore la difícil realidad que enfrenta la economía para diseñar programas que sean eficientes para las familias que enfrentan la desigualdad y sus causas, dijo el diputado Xavier Azuara Zúñiga, quien agregó que con las reformas aprobadas por Morena sobre programas sociales, se hace un mal camino para la ayuda social, pues no se toma en cuenta la situación económica, ni se establecen reglas de operación que aseguren una repartición eficiente.

"En el PAN respaldamos todas las medidas que ayuden a combatir la desigualdad, y tenemos historia construyendo programas eficientes en este sentido; por eso es lamentable que políticas públicas hechas a base solamente de promesas se plasmen en la constitución, sin medir las afectaciones que esto traerá", dijo.

El legislador potosino, explicó que lo aprobado en la Cámara de Diputados son programas sociales con opacidad, que no consideran el dinero con el que cuenta el país y que tienen una alta probabilidad de ser usados para fines electorales al no contar con padrones transparentes.

Asimismo, señaló que no se han considerado las realidades que ya están dañando la economía mexicana, donde claramente habrá menos ingresos, lo cual limitará el uso de recursos y no va a alcanzar para cumplir con todos los gastos que ya hay en el presupuesto.

Azuara Zúñiga dijo que la irresponsabilidad del Gobierno de no actuar a favor de las familias no puede seguir costándole a toda la ciudadanía, "los recursos de la federación no son un barril sin fondo, se tienen que usar de manera responsable y con transparencia", declaró.

Agregó que esto es un capricho más que viene desde Palacio Nacional, pues señaló que la opción más viable era impulsar y mejorar los programas que ya funcionaban como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, o los Refugios para Mujeres Violentadas.

Finalmente, dijo que se vigilará el uso de estos programas y se tendrá un profundo análisis en materia presupuestal, ya que dijo, son muchas las acciones y programas ya señalados por su pobre funcionamiento que no han mejorado la situación económica de las familias.