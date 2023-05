Con protesta, familia exige que aparezca Maruati

Esta mañana se presentó una protesta afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), familiares y amigos de la joven Maruati Martínez Madrid, exigieron su inmediata localización con vida, luego de cuatro días desaparecida.

La madre de la niña, Margarita Madrid relató que el pasado jueves 27 de abril, Maruati salió alrededor de las 13:00 horas de su domicilio, ubicado en la privada de San Francisco rumbo a la secundaria Álvaro Obregón turno vespertino, que se encuentra en las inmediaciones del Jardín Colón.

Expuso que ese día fue a buscarla a la salida de la secundaria, pero le informaron que no llegó a la escuela, desde entonces ya no supo nada de su paradero, por lo que pidió a las autoridades que checaran las cámaras del cuadrante, cosa que no sucedió.

La madre manifestó que fue personalmente a solicitar los videos a un negocio durante el fin de semana y se los envío al Ministerio Público, a quien se los tuvo que reenviar este lunes, ya que al parecer no existe buena comunicación entre los funcionarios públicos.

Reprobó las actitudes de Alicia Lara de Alerta Amber, quien le dice que “no se preocupe”, pero según la madre de la menor, ni siquiera la han comenzado a buscar a cuatro días sin saber de ella, pues denunció que no han revisado nada, ni sus redes sociales y no hay coordinación de las autoridades para buscar a la joven de 14 años.

Los inconformes mantuvieron cerrada la avenida de Eje Vial, y amenazaron con quedarse en plantón permanente hasta tener una audiencia con el fiscal general del estado, José Luis Ruíz Contreras o que se localice con bien a Maruati.