Con representación artística, pedirán regreso a clases en Fundadores

Este jueves en rueda de prensa, el movimiento Abre Mi Escuela exhortó a la población potosina a sumarse a la expresión artística que celebrarán el próximo 20 de marzo en la Plaza de Fundadores, de San Luis Potosí, esto en el marco de que se cumplió un año desde que los estudiantes visitaron por última vez las aulas escolares.

María Solares, directora de comunicación de Abre Mi Escuela, explicó que se montarán pupitres y libretas de medio uso sobre la explanada de la plaza pública en un horario de 12 a 18 horas, esto para representar como permanece el sector educativo desde hace un año, pues recordó que todas las actividades incluso las no esenciales han sido incorporadas a la nueva normalidad, excepto la educación. Para evitar concentración masiva de personas, aquellos que quieran apoyar el movimiento pueden acudir con vestimenta blanca a dejar libretas o útiles escolares a medio uso. Es necesario acudir con cubrebocas y guardar la sana distancia.

Esta demostración es parte de las actividades que este movimiento ha diseñado para que el regreso a clases sea tomado en cuenta y tal y como ha ocurrido a la fecha con el resto de las actividades en todo el país, se ponga sobre la mesa el análisis, discusión, búsqueda y diseño de herramientas que garanticen un regreso a clases de forma segura. El comité organizador que también cuenta con expertos en materia de salud, detalló que existen estancias que desde noviembre han abierto sus puertas al esquema presencial, y a la fecha no se ha registrado ningún brote o crisis de coronavirus, por lo que reiteraron que es posible retomar las actividades educativas con los protocolos necesarios para garantizar un espacio seguro.

"Los niños conocen las medidas hasta mejor que los propios adultos", apuntó María Solares. Dentro del protocolo que Abre Mi Escuela ha creado y compartido con el gobierno del estado de San Luis Potosí, se plantea que el tiempo en el que los niños permanezcan en los centros escolares se prioricen tres aspectos: sana distancia entre alumnos, uso de cubrebocas y ventilación. De acuerdo con este movimiento se estima una deserción escolar en México aumentará 40%, para convertirse en el segundo país con mayor deserción en Latinoamérica. Con esto se borrarán 5 años de avances en nivel de escolaridad. Finalmente reiteraron que la exigencia no es una reapertura inmediata de escuelas, sino que se ponga sobre la mesa el análisis y diseño de estrategias para preparar a las escuelas para un regreso a clases seguro.