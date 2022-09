Con Secretaría de Bienestar, Ayto. se moderniza

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, inició el camino de transformación de las políticas sociales del municipio, con la puesta en marcha de la Secretaría de Bienestar Municipal, que contará con programas de protección social con un rostro humano para reducir la pobreza y la desigualdad entre la población más vulnerable.

En su discurso, el alcalde Enrique Galindo dijo que el Gobierno de la Capital tomó la decisión de dar un paso grande en la creación de la Secretaría, porque en San Luis Potosí “hay 111 mil personas que no han desayunado, o que no tienen posibilidad de alimento seguro. En la delegación de Bocas la gente no pide drenaje, agua, luz, nos pide comer. En la zona no delegacional hay 17 mil familias que no llegan a su casa a encender el switch, porque no tienen luz”, puntualizó el alcalde.

“Todo eso nos hizo preocuparnos por crear un instrumento administrativo que se encargue de generar un San Luis sin hambre, sin sed, seguro, competitivo, un San Luis innovador. Esa es la esencia de esta Secretaría”, expresó el presidente municipal.

El nuevo secretario de Bienestar Municipal, Martín Juárez Córdova, comentó que la misión fundamental de la nueva Secretaría de Bienestar es generar desarrollo, atender a todos y todas las potosinas, porque señaló que hay muchas personas que para las autoridades parecen invisibles, pero ahí están, en espera de que alguien acuda en su apoyo.

La iniciativa del alcalde Enrique Galindo Ceballos para crear la Secretaría de Bienestar convenció a todos los miembros del Cabildo de la Capital, gracias a la riqueza de sus objetivos, por lo que la regidora presidenta de la comisión de Gobernación, Daniela Cid González, expuso que los miembros de las nueve comisiones que trabajaron en esta institucionalización, sentados ante la misma mesa, se despojaron de rigideces políticas, y aprobaron en forma unánime esta propuesta.