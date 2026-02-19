Conalep contará con la primera generación dual

Un grupo de 400 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) iniciará la primera generación del modelo dual para combinar su preparación profesional con el empleo en restaurantes.

La institución firmó un convenio con el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Alejandro Espinosa Abaroa, para iniciar el proyecto que se estrena en San Luis Potosí como primer lugar de esa práctica el país en restaurantes.

La idea consiste en que los restaurantes beneficiarios se acostumbren a trabajar en el modelo dual con aprendices de conocimientos técnicos, que no improvicen sus perfiles y que los estudiantes vayan aprendiendo en la práctica, de manera que adquieran los conocimientos en las aulas y los pongan en práctica en la industria restaurantera.

Por lo que se refiere a los 400 estudiantes, el dirigente empresarial explicó que se trata del universo máximo de beneficiados en el arranque del programa de coordinación, para que el sector educativo y los restaurantes se beneficien del intercambio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acuerdo consiste en pagar becas a los estudiantes, de manera que ellos cumplan periodos de determinadas horas en los negocios, con fines de aprendizaje e inserción en el mercado laboral.

Dijo que precisamente de lo que se trata, es de que la mayoría de los cuatrocientos alumnos disponibles para realizar sus prácticas, se inserten en el mercado laboral, con la idea de que los restaurantes cuenten con la gente especializada y no tengan que improvisar perfiles, de manera que sea un beneficio mutuo tanto para estudiantes como para la industria.