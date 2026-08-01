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Concluye campamento de Verano en Pozos

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Concluye campamento de Verano en Pozos
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      En el municipio de Villa de Pozos se llevó a cabo con gran entusiasmo la clausura del Campamento de Verano realizado en la Biblioteca Municipal, donde más de un centenar de niñas y niños participaron durante 15 días en actividades diseñadas para fortalecer sus conocimientos, habilidades y valores en un ambiente seguro, dinámico y divertido.

      La presidenta concejal, Paty Aradillas, encabezó la ceremonia de clausura y reconoció el entusiasmo de las y los participantes, quienes aprovecharon al máximo esta experiencia formativa que combinó aprendizaje y recreación a través de actividades como cuenta cuentos, dinámicas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente, teatro guiñol y talleres de primeros auxilios impartidos por personal de Protección Civil Municipal, que fortalecieron sus conocimientos y fomentaron valores de prevención y responsabilidad.

      Por su parte el titular de Educación Municipal, Omar García Oliveiros destacó que este tipo de programas contribuyen al desarrollo integral de la niñez al fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la cultura de la prevención, además de brindar espacios de sana convivencia durante el periodo vacacional. 

      Asimismo, reconoció la labor de los instructores y colaboradores que hicieron posible cada una de las actividades mediante un acompañamiento cercano y profesional.

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      Durante su mensaje, Paty Aradillas agradeció la confianza de las madres y padres de familia por permitir que sus hijas e hijos formaran parte de esta experiencia, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno Municipal.

       de seguir impulsando acciones que se notan y que generan oportunidades para el crecimiento, la formación y el bienestar de las nuevas generaciones de Villa de Pozos.

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