Concluye UASLP aplicación de examen de admisión a 14 mil 927 estudiantes para el ciclo escolar 2023-2024

En el segundo y último día de aplicación del examen de conocimientos para ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se registró una afluencia de 6 mil 670 estudiantes, que junto con los 8 mil 257 que presentaron examen el lunes 03 de julio, dan un total de 14 mil 927 alumnas y alumnos del nivel medio superior que presentaron examen de admisión.

El martes 04 de julio, en la Facultad de Ingeniería se presentaron mil 621 estudiantes; Facultad del Hábitat, mil 211; Facultad de Derecho, 979; Facultad de Ciencias de la Información, 8; Facultad de Ciencias de la Comunicación, 191; Facultad de Ciencias, 353; Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 87; Facultad de Psicología, 893; Facultad de Ciencias Químicas, 530, mientras que para la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se presentaron 737 estudiantes.

En la Zona Universitaria Oriente que comprende las facultades de Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la Información, se registró una jornada bastante tranquila, con la logística necesaria para que los aspirantes pudieran sentirse con la confianza y seguridad en dichas instalaciones.

A las y los aspirantes se les proporcionó acompañamiento emocional por parte del personal de Primeros Auxilios Psicológicos Universitarios.

En este campus, en particular, en la Facultad de Psicología, se detectaron algunos casos de ansiedad y estrés, debido a la presión que implica presentar el examen de admisión, pero concluyó sin mayor contratiempo. En las facultades de Ciencias de la Información y Ciencias Sociales y Humanidades, se desarrolló un proceso ágil y organizado.

Por su parte, Germán Federico Pedroza Gaitán, director de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, señaló que en dicha área todo salió de acuerdo a lo planeado e inclusive, se superaron las expectativas, pues se iniciaron las pruebas antes de las ocho de la mañana.

Destacó que se tuvieron cuatro accesos a la facultad, lo que permitió que el flujo fuera más rápido, apoyados con los alumnos voluntarios que indicaron a los aspirantes a dónde dirigirse.

Informó que había 960 aspirantes registrados, sin embargo, lamentablemente algunos no lo hicieron, sumando aproximadamente 40 aspirantes que no acudieron o no pudieron demostrar su regularidad en la preparatoria.

En la Facultad del Hábitat se reportó sin incidentes, con un total de mil 211 estudiantes que presentaron su examen. De igual manera, en las Facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas, en donde sus directivos destacaron que el proceso se llevó en total orden, ya que hubo estudiantes que se presentaron desde muy temprana hora, acompañados de sus padres.

Durante este proceso, por parte de Unisalud y los módulos PIPS, se reportaron dos atenciones por dolor de cabeza, una atención por hipotensión y dos por mareos. Mientras que en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, se tuvo un reporte de incidencia por un estudiante al cual se le aisló al presentar un cuadro de tos.

A las y los alumnos que presentaron su examen, se les recuerda que los resultados del Proceso de Admisión serán divulgados este sábado 8 de julio de 2023 a partir de las 20:00 horas, a través del portal https://resultados.uaslp.mx.