Condena general a ciberacoso a medios

De manera enérgica, diversos sectores de la sociedad condenaron ayer el ciberacoso del que denunciaron ser víctimas varios medios de comunicación y organizaciones civiles del estado, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que inició una queja de oficio por esos hechos.

Ayer, mediante un desplegado conjunto, diversos medios de información, entre ellos Pulso Diario de San Luis, anunciaron la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el “hackeo” de sus cuentas de Facebook, las cuales generaron la caída de las mismas.

Tras conocerse el ataque múltiple, la CEDH dio a conocer que indagará de oficio los hechos denunciados y que constituyen un ataque a la libertad de expresión.

En tanto el vocero de la Arquidiócesis potosina, Tomás Cruz Perales, aseguró que el ciberacoso es un fehaciente ataque a medios de comunicación, e hizo un llamado a los afectados a seguir realizando su trabajo, siempre comprometidos con la verdad y reforzar sus medidas de seguridad para que no se repitan esos ataques.

Mientras que el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, calificó el ciberacoso no sólo como un atentado a la libertad de expresión y de prensa sino también a la democracia. El funcionario estatal se pronunció para que se investiguen los hechos “y se llegue hasta sus últimas consecuencias”.

Por su parte, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) condenó los ataques y recordó que el Derecho a la Información y la Libertad de Prensa “son garantías inatacables y que corresponde al estado garantizarlas a toda costa”, y exigieron a las autoridades intervengan para solicitar a la plataforma de redes sociales que explique el origen del ataque y corrija sus protocolos de seguridad.

El diputado Alejandro Leal Tovías advirtió que las instancias de seguridad tienen la capacidad y los medios necesarios para determinar de dónde viene el hackeo y consideró que la FGE debe actuar con energía e investigar para sancionar a él o los responsables y evitar que se repita.

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, además de condenar el hackeo, advirtió que se deben seguir todos los procesos hasta encontrar a los responsables porque la libertad de expresión se debe proteger al máximo.

Por su parte, el diputado Rubén Guajardo advirtió que será necesario considerar denuncias penales no sólo en el fuero común, sino también en el federal, y aseguró que no debe permitirse que se demore la apertura de la investigación porque se trata de un tema que no debe quedar impune.