Condena López Torres actos misóginos en movilización estudiantil

Consideró que son actitudes igual de violentas que la problemática que buscan visibilizar

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 23, 2025 03:17 p.m.
A
Gabriela López Torres / Foto: Citlally Montaño-Pulso

La diputada local Gabriela López Torres, integrante de la Comisión de Igualdad de Género, manifestó su rechazo ante los actos misóginos cometidos por algunos alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) durante recientes manifestaciones estudiantiles.

A través de videos que circulan en redes sociales se observa cómo estudiantes insultan y violentan a funcionarias de la institución, hechos que la legisladora calificó como "igual de violentos" que la problemática que las manifestaciones buscan visibilizar.

"Tenemos que entender como sociedad, como universitarios y como a lo que nos dediquemos, que si estamos encabezando una lucha contra la violencia hacia una mujer, no podemos violentar a las demás mujeres", afirmó López Torres.

La diputada añadió que las críticas hacia las funcionarias deben realizarse de manera respetuosa, sin repetir ciclos de violencia.

López Torres reiteró que no respalda este tipo de agresiones y señaló que las funcionarias afectadas merecen respeto, señalando que "ellas a final de cuentas no cometieron las omisiones que hubo en todo esto y creo que abona más una lucha legítima desde el respeto y con el respeto, y por supuesto erradicando la violencia".

Finalmente, la diputada puntualizó que la lucha por la igualdad de género no debe concebirse como un enfrentamiento entre mujeres y hombres, sino como un esfuerzo conjunto en el que ambos géneros aprendan a deconstruir los círculos de violencia. "Se puede llevar a cabo una manifestación estudiantil, pero de una forma pacífica y sobre todo respetuosa", concluyó.

