Condena Xavier Nava que la gente haga justicia por su propia mano

"Lo que nosotros condenamos es que la gente haga justicia por propia mano, eso no debe de suceder en ningún lugar", comentó ante medios de comunicación el presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, ante los presuntos actos de linchamiento que se registraron durante el fin de semana en la capital potosina.

Durante el fin de semana, se contabilizaron dos actos delictivos presuntamente por linchamiento en la capital potosina, uno de ellos sucedió en el Fraccionamiento Las Torres cerca de la calle los Silos, en donde se localizó el cadáver de un masculino atado en un poste de electricidad; mientras que el segundo caso presuntamente relacionado con un linchamiento sucedió en la colonia Valle Dorado en donde también se encontró a una persona aún con signos vitales atado en un poste de electricidad y con golpes en el cuerpo.

Ante estos presuntos hechos donde la ciudadanía ha hecho justicia por su propia mano como consecuencia de hechos delictivos, Nava Palacios hizo un llamado a la sociedad de la capital potosina a estar en mayor comunicación con las autoridades de seguridad y presentar las denuncias correspondientes por probables delitos, así mismo dijo que la Corporación de Seguridad Pública Municipal se encuentra vigilante a lo que sucede en colonias donde se han presentado hechos relacionados a linchamientos.

Por su parte, Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, destacó que estos hechos no pueden ser nombrados propiamente como linchamientos, debido a que cuando las autoridades arriban a las escenas, no se puede confirmar este delito.

"El cómo fallecen lo determinará la Fiscalía (...) nosotros no podemos determinar si se trata de un linchamiento", agregó.

Ejemplificó un hecho que pudiera estar relacionado a linchamiento, en el que a través del 911 el C5 les reporta una situación con una persona masculina, que al momento de llegar a la colonia en donde se dio el reporte, los policías y primeros respondientes se percataron de una persona sin signos vitales y maniatada, que pudo haber sido víctima de un linchamiento o de alguna riña pandilleril.