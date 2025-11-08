logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador

Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 04:52 p.m.
A
Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador

El conductor de un vehículo particular resultó con golpes al impactarse contra el muro de contención del puente Valentín Amador.

Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado, cuando circulaba sobre la carretera Matehuala con dirección al norte, pero antes de llegar al puente, pierde el control hacia su izquierda e impacta con el muro de contención.

El hombre resultó con golpes que no ameritaron su traslado. Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento y enviaron el vehículo a una pensión.

Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador
Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador

Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado

