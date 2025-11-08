Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador
Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado
El conductor de un vehículo particular resultó con golpes al impactarse contra el muro de contención del puente Valentín Amador.
Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado, cuando circulaba sobre la carretera Matehuala con dirección al norte, pero antes de llegar al puente, pierde el control hacia su izquierda e impacta con el muro de contención.
El hombre resultó con golpes que no ameritaron su traslado. Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento y enviaron el vehículo a una pensión.
