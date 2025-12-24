Confirma FGE una tentativa de feminicidio en Rioverde

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la detención de un hombre acusado del delito de tentativa de feminicidio, tras un ataque ocurrido en el municipio de Rioverde, donde presuntamente intentó privar de la vida a su expareja al intentar prenderle fuego.

Ante este hecho, la fiscal Manuela García Cázares, informó que el imputado ya se encuentra a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en el debido proceso.

De acuerdo con la investigación, el agresor habría rociado gasolina a la víctima, a quien previamente había amenazado, sin que el ataque lograra consumarse. Los hechos se registraron el pasado 16 de diciembre en calles de la colonia Victoria, ubicada en el sector oriente de la cabecera municipal.

de Rioverde, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad tras el reporte de auxilio. En un primer momento, el presunto responsable logró darse a la fuga, aunque posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades.

La Fiscalía señaló que se dio atención inmediata a la víctima y se activaron los protocolos correspondientes para casos de violencia contra las mujeres, además de integrar la carpeta de investigación bajo la tipificación de tentativa de feminicidio, dada la gravedad de los hechos.

Antecedentes oficiales ubican a Rioverde como uno de los municipios con mayor incidencia de violencia familiar en el estado. Tan solo en 2022 se registraron dos feminicidios en esa demarcación, mientras que en 2018 se documentaron cuatro muertes violentas de mujeres clasificadas bajo este delito.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier acto de violencia de género, al señalar que la intervención oportuna puede ser determinante para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida de las mujeres.