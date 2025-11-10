Confirma Fiscalía que Jorge Eduardo fue asesinado por varios agresores

En el robo de automóvil y asesinato de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), participaron más de dos personas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que al momento del ataque, el joven iba acompañado por una mujer, quien hasta el momento no ha comparecido ante el Ministerio Público para brindar su declaración y aportar mayores indicios del crimen.

Refirió que, tras la agresión, la mujer permaneció en el lugar, sin embargo, actualmente la Policía de Investigación (PDI) la busca, por lo que la Fiscalía solicitará la colaboración de la UASLP para localizarla.

En entrevista, la fiscal general confirmó que la agresión se cometió con arma de fuego.

Cuestionada sobre si el caso se indaga como asalto u otra línea, debido a que la madre de la víctima es trabajadora de la Policía Municipal, García Cázares subrayó que hasta el momento solo se investiga como robo.

"Estamos en esa investigación (determinar si los delincuentes son de origen foráneo). Ahorita estamos concentrando toda la información referente a cámaras (...) la Fiscalía tiene como finalidad establecer quiénes participaron y lograr su aprehensión", sostuvo.

Agregó que los elementos de la PDI ya trabajan en el mapeo y localización de cámaras de vigilancia, aunque existen complicaciones porque los fines de semana los negocios suelen cerrar.

"La Fiscalía tuvo conocimiento de este hecho tan lamentable el sábado en las primeras horas de la mañana. Se inició la carpeta de investigación y estamos en la fase de integración de pruebas", declaró.