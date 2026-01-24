Confirma la FGE hallazgo de restos humanos en Valles

Luego que instituciones y colectivos de madres buscadoras y familias de personas desaparecidas encontraron indicios en la localidad de Laguna del Mante, en Ciudad Valles, la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que se detectaron restos humanos calcinados.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, informó que los Servicios Periciales tomaron conocimiento, procesaron el lugar del hallazgo y recogieron la osamenta para tratar de identificar a las víctimas.

Posterior a ello, se lleva a cabo la comparativa con tomas de algún familiar, a través de pruebas de ADN, a fin de tener más datos de la persona asesinada, complementó la fiscal.

La Fiscalía General matizó que hasta el momento se desconoce a cuántas personas podrían corresponder los fragmentos óseos, por lo cual, una vez que se realicen los estudios de la Vicefiscalía Científica puede establecerse si es de una o más víctimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nos dieron aviso la Comisión Estatal de Búsqueda y el colectivo de los restos encontrados en Laguna del Mante, la Fiscalía tomó conocimiento (...) lo que fueron encontrados ahorita son restos", concluyó.

En dicha zona, catalogada por colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros como "punto de exterminio", ya se han encontrado huesos en los últimos años. El 11 de junio del 2025 y el 27 de noviembre del 2024, donde se encontró la credencial de elector de Óscar David de 33 años de edad, reportado como desaparecida el 25 de diciembre del 2023.