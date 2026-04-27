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Confirma STJE reubicación de juez en Tamazunchale

Por Rubén Pacheco

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Confirma STJE reubicación de juez en Tamazunchale

De los 69 jueces y juezas electos en la pasada elección, sólo un juzgador se inconformó porque se le reubicó a otra adscripción judicial de la entidad, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Contextualizó que incluso, el juez interpuso una impugnación en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), cuyo asunto concluyó en una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La juzgadora se refiere al caso del juez de oralidad penal Mario Daniel Torres Humara, quien resultó electo por el Distrito Judicial Electoral 13, correspondiente a Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Reyes, sin embargo, el Órgano de Administración lo reubicó en Tamazunchale.

De acuerdo con el fallo del expediente SUP-REC-41/2026 de la Sala Superior, Torres Humara se mantendrá en Tamazunchale, porque el carácter materialmente electoral de la adscripción no obliga a que el juez sea enviado al distrito donde recibió los votos.

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Al respecto, la magistrada presidenta exteriorizó que logro de la sentencia del máximo tribunal electoral, queda firme la determinación del Órgano de Administración del Poder Judicial 

del Estado.

"No ha sido recurrente (las inconformidades por modificaciones de adscripción). Solamente tenemos un asunto (...) solo la primera adscripción (donde el juez no quería cambiar)", añadió la entrevistada.

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