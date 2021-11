Confirma TEPJF que Rigoberto Garza de Lira es inelegible como magistrado del TEE

La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), resolvió confirmar la resolución de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, que catalogó a Rigoberto Garza de Lira como aspirante inelegible, para la reelección de una magistratura del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de San Luis Potosí.El exmagistrado impugnó la decisión remitida a la Juntabde Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, basada en que no cumple la idoneidad por sus antecedentes de violencia de género en contra de su homóloga Yolanda Pedroza Reyes.Al resolver la impugnación radicada en el expediente SUP-JDC-1353/2021, el Pleno de la Superior estableció que aun cuando no dio vista a la parte actora, respecto de la idoneidad del cargo ello no se traduce en una vulneración irreparable a su derecho de defensa.Esto es así, dado que la Sala Superior del TEPJF fue la que sentenció las razones que motivaron la declaración de inelegibilidad, precisó.Contrario a lo que sostiene el demandante, la atribución reconocida a la Comisión de Justicia para establecer la elegibilidad de los aspirantes, no se traduce en el enjuiciamiento de estos, sino en una opinión a la mayor o menor idoneidad ante los perfiles para ocupar la función electoral."Los reclamos específicos relativos a la valoración que realizó la Comisión de Justicia, respecto de la calificación de la idoneidad del actor aspirante, no son materia de análisis del proyecto", concluyó el colegiado.