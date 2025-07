Confirma XNP denuncia vs. el Congreso

Xavier Nava Palacios, exalcalde de la capital potosina, confirmó que interpondrá una demanda contra el Congreso del Estado luego del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 25 de junio, el cual declaró inconstitucional el juicio político que se había iniciado en su contra.

En entrevista, Nava Palacios aseguró que se violaron sus derechos y acusó que la actuación de los legisladores respondió a intereses políticos y no debido a razones jurídicas.

“Lo que dice la sentencia de la Corte es que violaron en todo el procedimiento nuestros derechos humanos”, afirmó. Agregó que la determinación del Congreso “obedecía a intereses puros” y denunció que fue una acción para “desaparecerlo de la vida pública”. Por ello, aseguró que “el paso obligado” es presentar las demandas correspondientes para evitar que este tipo de acciones se repitan en el futuro.

Xavier Nava explicó que la denuncia será contra el Congreso del Estado como cuerpo colegiado, y que durante el proceso legal corresponderá individualizar las sanciones. “Tomó una determinación sin una sola prueba, y como se los dice la Corte, tienen que echar para atrás todo ese procedimiento de juicio político y desecharlo por improcedente”, señaló.

En caso de que el Congreso no cumpla con la sentencia de la Corte, el exalcalde advirtió que existen mecanismos legales para exigir el cumplimiento, como la presentación de un incidente en ejecución de sentencia. “La sanción es económica, pero puede haber otras sanciones más severas para quienes incumplieron”, advirtió. Aunque la sentencia no tiene fecha límite para su cumplimiento, el entrevistado indicó que estarán atentos a su notificación formal al Congreso y que, si no se actúa, procederán conforme a derecho.

Respecto a su futuro político, el exedil confirmó que buscará participar activamente rumbo a las elecciones de 2027, aunque no precisó en qué figura. “Vamos a formar parte de la resistencia en San Luis Potosí, vamos a formar parte del bloque que tiene que hacerle frente a lo que mucha gente está padeciendo y no nos gusta”, dijo. Criticó al actual gobierno, al que calificó como “el gobierno de los peores, un gobierno autoritario, corrupto” y afirmó que su objetivo será terminar con lo que considera un régimen que está llevando a San Luis Potosí “al abismo”.