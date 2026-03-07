Confirman estudiantes de la Normal un altercado

Sin detallar lo ocurrido, la Asociación de Estudiantes Normalistas Potosinos, confirmó este viernes por la mañana, que derivado de un conflicto durante la comida del 177 aniversario, esta mañana ocurrió una "situación de conflicto entre algunos asistentes, lo que generó un altercado físico entre estudiantes". Pidió a los estudiantes no compartir información no verificada, a a través de sus redes sociales.

La representación estudiantil hizo un llamado a la calma, al respeto y a la responsabilidad de toda la comunidad estudiantil, evitando la difusión de rumores o de información no confirmada que pueda generar desinformación o preocupación innecesaria. Confirmó que existe un proceso formal en curso por lo ocurrido tanto el miércoles como ahora.

Reiteró su llamado a la tranquilidad de los estudiantes, pero también a atender únicamente información oficial, que provenga de la dirección del plantel.