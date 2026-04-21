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Confirmarían si son restos humanos hallados en prospecciones

La fiscal general puntualizó que será necesario esperar a conocer los resultados de los exámenes periciales

Por Rubén Pacheco

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Confirmarían si son restos humanos hallados en prospecciones

Durante prospecciones realizadas la semana pasada en diferentes puntos de la entidad, se encontraron restos, sin embargo, todavía no se confirma que se trate de seres humanos, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Un total de nueve puntos de exterminio han encontrado recientemente las buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, la mayoría de ellos en la localidad de Laguna del Mante, municipio de Ciudad Valles.

En entrevista, la fiscal general puntualizó que será necesario esperar a conocer los resultados de los exámenes periciales, a fin de comprobar que las osamentas corresponden a seres humanos. 

Declaró que, de acuerdo con información generada con las fichas de búsqueda, no se reportan personas desaparecidas en este 2026, ni tampoco el año pasado en las regiones donde se realizaron intervenciones.

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Sentenció que la Fiscalía no cataloga las fosas donde se encontraron indicios como "puntos de exterminio" de personas, porque aún se desconoce de qué época son, así como el número de víctimas mortales.

"Trabajamos la semana pasada varias prospecciones. Se recabaron restos... no tenemos determinado todavía si son restos humanos, sobre todo, la vigencia de los mismos", concluyó la entrevistada.

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