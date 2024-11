Con reforma, Congreso bloquea iniciativas ciudadanas: De la Garza

El abogado José Mario De La Garza Marroquín denunció que una reciente reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, obstaculiza la aprobación de iniciativas ciudadanas y de oposición, pues exige que todas las propuestas vengan acompañadas de su respectivo impacto presupuestal en su exposición de motivos, en caso de ser necesario.

"A mí me parece que se puede utilizar de forma discrecional para eliminar cualquier iniciativa compleja que venga desde un planteamiento de ciudadanía o de oposición, y da pauta para que los que tienen el control de las bancadas aprueben lo que sí les conviene", señaló.

El abogado presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Ley de Presupuesto que contiene estas disposiciones aprobadas por la Legislatura anterior, a las cuales señala como "indebidas e inconstitucionales, que se imponen al derecho político de presentar iniciativas de reforma legal de la ciudadanía".

De La Garza Marroquín comentó que, si bien es importante contemplar el impacto presupuestal de una iniciativa, no es posible que el promovente de una iniciativa, ciudadano o legislador, lo incluya si no tiene acceso a datos y documentos financieros del Estado.

"Es más difícil que te aprueben una iniciativa ciudadana, es más fácil rechazarla, y ahora con esto del impacto presupuestal, es perfecto para que te rechacen las iniciativas ciudadanas", comentó De La Garza.

"Yo no estoy diciendo que no haya impacto presupuestal, yo estoy diciendo que sí se de, pero de una manera institucional", añadió.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias.