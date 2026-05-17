Congreso dice que SGS no ha pedido salida oficial del Interapas

El Congreso del Estado, no ha recibido ninguna solicitud formal para iniciar el proceso legislativo que permitiría la salida de Soledad de Graciano Sánchez del Interapas, pese a que se ha mencionado públicamente que el 30 de mayo, sería la fecha para concretar la desincorporación oficial.

La presidenta de la Comisión del Agua, Nancy Jeanine García Martínez, explicó que el procedimiento requiere primero la aprobación de los cabildos de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, al tratarse de los municipios que integran el organismo operador.

Señaló que el Congreso no determina la procedencia de la salida, sino que únicamente revisa la solicitud una vez que ésta es enviada de manera formal por los ayuntamientos correspondientes.

La legisladora advirtió que, en caso de avanzar el proceso, será necesario definir el esquema bajo el cual Soledad garantizaría el servicio de agua potable, así como la posible creación de una estructura municipal y la revisión de tarifas y entrega-recepción con Interapas.

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"Lo primero yo creo que sería que nos manifiesten si se va a hacer una dirección del agua, si se va a hacer un organismo, cómo sería la entrega-recepción también administrativamente de dicho municipio hacia Interapas, y pues cómo sería la estrategia de abastecimiento, bajo qué proyecto, bajo qué presupuesto, para darle la certeza sobre todo a la ciudadanía", expresó.

Esto, al recordar que el organismo operador ya enfrenta problemas de desabasto en distintas colonias, lo que obliga a que cualquier reconfiguración se analice con criterios técnicos y no únicamente administrativos.