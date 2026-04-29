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Congreso es condicionado sobre laudo laboral en Ayuntamiento de Tampacán

Por Ana Paula Vázquez

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Congreso es condicionado sobre laudo laboral en Ayuntamiento de Tampacán

La diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva, condicionó cualquier decisión del Congreso del Estado sobre el incumplimiento de un laudo laboral en el municipio de Tampacán, vigente desde 2013 a la entrega de informes oficiales que permitan confirmar, si la sentencia ha sido cumplida.

El caso corresponde al procedimiento 440/2012/2, promovido contra el Ayuntamiento de Tampacán, y deriva de un juicio iniciado en 2012. La resolución fue emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) a favor de un ex funcionario municipal. El adeudo, cercano a 250 mil pesos, permanece pendiente pese a contar con sentencia firme y tras el paso de seis administraciones municipales.

En ese contexto, Rocha Medina explicó que las comisiones unidas de Gobernación y Justicia aprobaron solicitar información al Ayuntamiento y a las autoridades jurisdiccionales para conocer el estatus real del laudo y evitar resoluciones sin sustento documental.

"A ver, no es desacato, vimos ese tema, si es correcto. Vamos a poner informes de cómo está el tema para poder lograr que se cumpla la sentencia del Teca (...) No podemos ser ni juez ni parte y tenemos que ser primero muy objetivos con los informes que nos manden y ya tomaremos decisiones", dijo.

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