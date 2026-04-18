Congreso impulsa reforma electoral, sin consulta

El Congreso del Estado de San Luis Potosí, perfila una reforma electoral rumbo a 2027, sin haber cumplido la consulta a pueblos originarios ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció el diputado Héctor Serrano Cortés.

Congreso de San Luis Potosí avanza en reforma electoral 2027

En entrevista indicó que, la iniciativa en materia electoral, se encuentra en construcción e incluye filtros para evitar que personas vinculadas al crimen organizado accedan a candidaturas, en un contexto donde dijo, la seguridad del proceso se ha colocado como uno de los temas centrales.

El proyecto retoma puntos de iniciativas anteriores, entre ellos paridad e igualdad sustantiva que fueron vetadas y elementos del denominado "Plan B". Su revisión se perfila en mesas de trabajo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), de cara a los tiempos del siguiente proceso electoral de 2027.

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Consulta indígena en San Luis Potosí sigue detenida

En paralelo, la consulta indígena sigue detenida. El Congreso ya entregó a la SCJN la información sobre cómo podría realizarse, pero el procedimiento no tiene fecha ni ruta definida, de acuerdo con lo expuesto por el legislador.

Serrano Cortés señaló que el cumplimiento enfrenta limitaciones legales y presupuestales: no hay recursos asignados para este año y la legislación vigente impide gestionar ampliaciones, por lo que la resolución judicial permanece pendiente mientras avanzan los cambios electorales.

"Lo que se busca es optimizar el recurso, evitar que haya dispendio por parte de congresos y municipios. Sin embargo, ahí hay una disposición que dice que no podemos solicitar ampliaciones presupuestales y no lo tenemos presupuestado para este año.

A lo mejor una salida sería presupuestarlo para el próximo año, pero todo depende de la Corte, o que se nos oriente para decir que como es un tema de valor jurídico y de obligación, lo que nos responde a la Corte es lo que le diríamos al gobierno del Estado para que se dé el recurso necesario y evitar responsabilidad por parte del área administrativa", mencionó.