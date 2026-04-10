Congreso llamará a la Segam para revisión de protocolos

El Congreso del Estado buscará una reunión con la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Sonia Mendoza Díaz, para revisar los protocolos implementados tras el incendio registrado en una empresa de la Zona Industrial y determinar si las acciones aplicadas se ajustaron a la normatividad nacional, informó la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, la diputada Frinné Azuara Yarzábal. La legisladora señaló que ya existe acercamiento con la presidencia del Congreso para concretar el encuentro con la funcionaria estatal, para conocer de manera directa los esquemas de manejo activados durante la contingencia y, a partir de ello, definir si el Poder Legislativo debe respaldar nuevas medidas o reforzar la operatividad institucional en materia ambiental.

La también integrante de la comisión de Ecología y Medio Ambiente evitó calificar, por ahora, como negligencia la falta de actualización del sistema de monitoreo y la ausencia de estaciones cercanas a la Zona Industrial, pese a que en esa zona se han registrado incendios recientes. Sostuvo que antes de emitir una valoración será necesario revisar con la titular de SEGAM los protocolos aplicados, verificar si existen deficiencias y conocer si la actuación correspondió a los lineamientos en este tipo de emergencias. Mientras se realiza esa revisión, la diputada llamó a la población a privilegiar medidas preventivas ante la presencia de humo y partículas suspendidas en el ambiente. Recomendó evitar actividades físicas al aire libre, especialmente en niñas, niños y adultos mayores, así como permanecer en casa en la medida de lo posible hasta que la autoridad ambiental confirme que la calidad del aire no representa riesgos.

Añadió que, al no existir todavía un diagnóstico puntual sobre la cantidad de partículas presentes en el aire, la prevención debe asumirse como la primera respuesta ciudadana. Incluso, señaló que en las zonas donde el ambiente se perciba pesado, el uso de cubrebocas puede ser una medida útil para evitar complicaciones respiratorias.