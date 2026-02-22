Congreso no aclara destino de 23mdp

Más de 23 millones de pesos sin comprobar y descuentos salariales sin sustento legal colocaron al Congreso del Estado bajo la lupa federal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras y administrativas en la revisión de la cuenta pública 2024, lo que abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el manejo del presupuesto en el Poder Legislativo local.

ASF detecta irregularidades en gastos y contabilidad del Congreso

En su informe de cumplimiento (2024-A-24000-19-1663-2025), la ASF señaló que el Congreso no presentó documentación que justifique el gasto de 23 millones 669 mil 942.77 pesos en el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Hasta el cierre de la auditoría, no existían facturas, contratos ni evidencia que acreditara el uso de esos recursos federales, por lo que el monto quedó como una observación pendiente de aclarar.

El órgano fiscalizador también advirtió fallas en la contabilidad. El Legislativo no generó registros específicos para identificar las participaciones federales y las mezcló con otras fuentes de financiamiento, lo que complicó la trazabilidad del dinero e impidió determinar con precisión cómo se ejerció el presupuesto asignado por la Federación.

Descuentos salariales y pagos irregulares en el Congreso

En la revisión del capítulo de Servicios Personales —que representó 273.9 millones de pesos— los auditores detectaron pagos a 77 trabajadores en categorías no autorizadas, así como remuneraciones a personas que no aparecían en la plantilla oficial. Aunque el Congreso presentó documentación durante el periodo de solventación, el informe dejó constancia de retenciones salariales por casi 10 millones de pesos aplicadas a 78 empleados bajo el concepto "C. Huastecas", sin que existieran convenios legales que respaldaran esos descuentos.

Ante estas observaciones, la Contraloría General del Estado abrió el expediente CGE/DIAEP/EIA-003/2026 para investigar posibles responsabilidades administrativas. Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, dijo que el Congreso está revisando las observaciones, en coordinación con el área de Finanzas del Legislativo.