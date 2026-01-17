logo pulso
Congreso pidió apoyo al Ceepac para consultas

Por Ana Paula Vázquez

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Ante el rezago en el cumplimiento de sentencias judiciales, el Congreso del Estado decidió apoyarse en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para sacar adelante las consultas públicas que mantiene pendientes, entre ellas las relacionadas con comunidades indígenas, derechos humanos y educación inclusiva.

El acuerdo se tomó tras una reunión realizada en diciembre con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se revisaron los alcances legales de las consultas ordenadas al Poder Legislativo. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, reconoció que en ese momento no se contaba con recursos económicos para iniciar los ejercicios.

Ante ese escenario, el Congreso optó por solicitar la intervención del Ceepac, al considerar que el organismo electoral cuenta con la infraestructura y experiencia necesarias para organizar foros y mecanismos de participación ciudadana. De acuerdo con la legisladora, ya se envió un oficio para que se comiencen a preparar actividades informativas, a la espera de que se autorice el presupuesto correspondiente.

Las consultas que se pretenden atender de manera prioritaria son la relacionada con el cambio del sistema de partidos a usos y costumbres en comunidades indígenas y otra vinculada con derechos humanos, ambas derivadas de resoluciones judiciales. Aunque la consulta indígena es la más urgente, Rocha Medina aseguró que el Congreso no ha incumplido los plazos legales.

Además, sigue pendiente la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, luego de que la Suprema Corte invalidara un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado por haberse aprobado sin consulta previa. En total, el Congreso acumula al menos tres consultas obligatorias que continúan sin fecha definida para su realización.

