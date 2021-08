Congreso se deslinda de fallas en El Realito

El diputado Mario Delgado Lárraga, presidente de la comisión del agua del Congreso del Estado, aseguró que el Legislativo no puede intervenir en el problema que ha generado el acueducto de la presa "El Realito", cuyas fallas constantes deja sin agua a miles de hogares en la Capital del estado, ya que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo.

De esa manera se deslindó del problema, no obstante, cuestionó al organismo operador del agua potable, Interapas, del que dijo "debe hacerse a un lado y que el ayuntamiento de la capital, de Soledad de Graciano Sánchez y de Cerro de San Pedro, asuman la responsabilidad constitucional de prestar el servicio".

A través de un comunicado oficial criticó que "el organismo no ha sido autosuficiente porque su cartera vencida es muy grande y además no tiene mecanismos eficientes de medición, ni combate el huachicoleo de agua que prevalece a través de tomas clandestinas".

Pese a los recurrentes desperfectos en el acueducto El Realito, Mario Lárraga Delgado dijo que no había temas a tratar con Jesús Alfonso Medina Salazar, titular de la Comisión Estatal del Agua y por ello no se le citó a comparecer, para la glosa del sexto y último informe de gobierno.

Argumentó que no hay información actualizada, en referencia con lo reportado por Medina Salazar en la interlocución de marzo pasado, por ello, no se consideró necesario llamarlo ante el Poder Legislativo y agregó que ninguno de los legisladores que integran la comisión del agua en el Congreso solicitó la asistencia del funcionario estatal.

"No está en la lista. Se debe a que no tenemos propiamente en la Comisión, no hay nada acumulado; tenemos toda la chamba hecha y ninguno de los compañeros miembros de la comisión pidió que lo llamáramos", dijo.