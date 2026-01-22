Congreso, sin quejas por cobros excesivos del Predial

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, informó que hasta el momento no han llegado quejas formales al Legislativo por los presuntos cobros excesivos del Impuesto Predial en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pese a denuncias públicas que señalan incrementos de hasta más del 300 por ciento.

Sánchez de Lira indicó que existe apertura para atender cualquier caso que la ciudadanía considere irregular y que, de presentarse denuncias formales, éstas podrían analizarse en la Comisión o incluso en el Congreso. Explicó que la posibilidad de llamar a autoridades municipales para que expliquen estos cobros dependerá del análisis de cada situación y de a quién corresponda revisar el tema.

Las inconformidades han sido documentadas por la organización civil Ciudadanos Observando, que denunció haber recibido múltiples reportes de personas que acudieron a pagar su predial 2026 y se encontraron con aumentos de hasta 316 por ciento. En uno de los casos exhibidos, mencionaron que un contribuyente que en 2025 pagó 318 pesos por una propiedad sin modificaciones recibió un cobro de mil 506 pesos al presentarse en oficinas de Catastro.