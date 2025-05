Consejeros indígenas solicitan amparo contra designación de delegado

Consejeros Indígenas del Estado de San Luis Potosí informaron que presentaron una solicitud de amparo en contra de la designación de Mario Alberto Godoy Ramos como delgado local del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la entidad.

Mediante una carta dirigida a Yanet del Rosario Cruz Gómez, Coordinadora General del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, los consejeros y las consejeras representantes de los pueblos nahuatl y tenek de la entidad potosina informaron que han interpuesto el amparo 498/2025 contra la designación del delgado de la oficina local del INPI.

Esto, pues, señalaron que dicha designación es una usurpación de la identidad indígena. Explicaron que el único merito de Godoy Ramos es ser familiar de la consejera jurídica de la presidencia de la república y cuestionaron que esta situación vulnera los criterios básicos para la obtención del cargo, los cuales, son ser de origen indígena, hablante y oriundo de la región, así como tener conocimiento y experiencia.

Afirmaron que el delgado no cuenta con ninguno de estos criterios y determinaron que no es indígena, a pesar de que en 2018 intentó autodescribirse como afrodescendiente y en 2025 como rarámuri. De igual forma, añadieron que no se encuentra actualizado en la agenda indígena, ni en la sustancia del reconocimiento de los criterios, ni en su aplicabilidad.

Denunciaron que no fueron tomados en cuenta para tal designación, situación que en conjunto causa una afectación directa en el desarrollo integral de los pueblos y comunidades. Ante esta situación insistieron en que el director general del INPI, Adolfo Regino Montes, corrija la situación y denunciaron que desde hace 6 años han solicitado audiencia con el mismo, la cual, ha sido negada sistemáticamente.

Finalmente, destacaron que la omisión de imponer a Godoy Ramos como representante de la oficina local del INPI, pone en riesgo la próxima consulta de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos.