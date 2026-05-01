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Consejo de Turismo de Pozos toma protesta a Mauricio Mahbub

Por Leonel Mora

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
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Consejo de Turismo de Pozos toma protesta a Mauricio Mahbub

El Consejo de Turismo de Villa de Pozos, se reunió este jueves de manera ordinaria y durante la sesión de trabajo, se tomó protesta al presidente de la Canaco - ServyTur de San Luis Potosí, Mauricio Mahbub Tamez, como integrante de este cuerpo colegiado.

De acuerdo con la directora de Turismo, Aurora Zamora Vázquez, se trató de la quinta sesión del citado Consejo y fue realizada en la sede de la Cámara de Comercio, ubicada al sur de la capital potosina. Dicho Consejo busca sumar esfuerzos y liderazgos para promover a Pozos como un destino turístico relevante en la región.

A su vez, el presidente de la Canaco informó que se abordaron "temas estratégicos orientados a fortalecer la actividad turística, promoviendo la coordinación entre autoridades y sector empresarial para generar mayores oportunidades de desarrollo económico en la región".

La cámara empresarial dejó en claro su deseo de seguir impulsando espacios de diálogo y colaboración que fortalezcan el crecimiento del sector turístico en San Luis Potosí.

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Previamente, la directora Zamora Vázquez había tendido lazos de comunicación con Mauricio Mahbub, los cuales fueron refrendados en su momento por la concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas.

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