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Construirán 28 canchas por el Mundial de Futbol

Por Rubén Pacheco

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Construirán 28 canchas por el Mundial de Futbol

Como parte de la fiebre del Mundial de Futbol 2026 en México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), construirá y rehabilitará 28 canchas de pasto sintético en diferentes municipios del estado de San Luis Potosí.

Así lo informó Francisco Javier Serrano Altuzar, director general del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), quien refirió que hasta el momento la federación todavía no define el monto de inversión, pero comenzarían las obras en abril o mayo próximo.

Describió que los canchas corresponden a una profesional, fútbol cinco y futbol siete, cuyas ubicaciones serán determinadas por la dependencia federal. Se propusieron de tres a cuatro municipalidades, entre ellas tres Pueblos Mágicos, añadió.

"Nosotros propusimos más de 50 puntos de posibilidades y ellos al final de cuentas, son los que van a decidir (...) el gobierno federal va a decidir cuánto cuesta, porque algunas canchas son de rehabilitación y otras son de construcción nueva", expuso.

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Complementó que el campo profesional se ubicara en el municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez, pues fue el que cumplió con las especificaciones determinadas en el programa federalizado.

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