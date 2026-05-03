logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Construyen un albergue jubilados del magisterio

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Construyen un albergue jubilados del magisterio

Ciento cincuenta mil pesos aportados por la Sección 26 del SNTE y la cooperación de casi 400 docentes retirados sostienen la construcción de la Casa del Jubilado de la Delegación D-IV en el municipio de Tamazunchale, informó Alfonso Felipe Josefa, presidente de la asociación civil que agrupa a los maestros jubilados de la zona.

La obra se ubica en la calle 10 de Mayo, frente a la secundaria de Zacatipan, y registra avance en cimentación y estructura. El proyecto estuvo frenado durante un tiempo por la falta de escrituras del terreno, situación que ya fue regularizada.

De los aproximadamente 850 docentes jubilados que integran la delegación, entre 380 y 400 han aportado económicamente. La construcción contempla cocina, oficinas y espacios para actividades culturales y deportivas como danza, coro, basquetbol y fútbol.

La necesidad del inmueble surge de los costos que genera la renta de espacios y mobiliario para las reuniones del colectivo. "Andamos rentando siempre y nos cuesta muy caro. Las sillas, las mesas, a veces, todo se renta", señaló Felipe Josefa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La asociación civil no precisó el monto total requerido para concluir la obra ni el plazo estimado de entrega.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gallardo apuesta por MetroRed y deja en pausa ciclovías
    Gallardo apuesta por MetroRed y deja en pausa ciclovías

    Gallardo apuesta por MetroRed y deja en pausa ciclovías

    SLP

    Rubén Pacheco

    Van por tres líneas más de MetroRed

    Más de 50 taquerías llenan la Alameda con la Feria del Taco
    Más de 50 taquerías llenan la Alameda con la Feria del Taco

    Más de 50 taquerías llenan la Alameda con la Feria del Taco

    SLP

    Redacción

    Inauguran evento gastronómico con participación regional

    CJM reporta más de mil atenciones psicológicas a menores en SLP
    CJM reporta más de mil atenciones psicológicas a menores en SLP

    CJM reporta más de mil atenciones psicológicas a menores en SLP

    SLP

    Redacción

    La institución informó que brindó 1,045 servicios durante el primer trimestre de 2026

    Galindo se arropa con la CTM en Día del Trabajo
    Galindo se arropa con la CTM en Día del Trabajo

    Galindo se arropa con la CTM en Día del Trabajo

    SLP

    Pulso Online

    El alcalde capitalino participó como invitado especial ante más de mil líderes sindicales