Construyen un albergue jubilados del magisterio

Ciento cincuenta mil pesos aportados por la Sección 26 del SNTE y la cooperación de casi 400 docentes retirados sostienen la construcción de la Casa del Jubilado de la Delegación D-IV en el municipio de Tamazunchale, informó Alfonso Felipe Josefa, presidente de la asociación civil que agrupa a los maestros jubilados de la zona.

La obra se ubica en la calle 10 de Mayo, frente a la secundaria de Zacatipan, y registra avance en cimentación y estructura. El proyecto estuvo frenado durante un tiempo por la falta de escrituras del terreno, situación que ya fue regularizada.

De los aproximadamente 850 docentes jubilados que integran la delegación, entre 380 y 400 han aportado económicamente. La construcción contempla cocina, oficinas y espacios para actividades culturales y deportivas como danza, coro, basquetbol y fútbol.

La necesidad del inmueble surge de los costos que genera la renta de espacios y mobiliario para las reuniones del colectivo. "Andamos rentando siempre y nos cuesta muy caro. Las sillas, las mesas, a veces, todo se renta", señaló Felipe Josefa.

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La asociación civil no precisó el monto total requerido para concluir la obra ni el plazo estimado de entrega.