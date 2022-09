Consulta de Segob sobre la GN, sería ilegal: Aispuro

La consulta pública que organiza la Secretaría de Gobernación para definir el futuro de la Guardia Nacional no es vinculante y si se le trata de hacer vinculante es ilegal, advirtió el delegado de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.

Recordó que es una obligación de todos los gobiernos mantener la comunicación con sus ciudadanos, pero sería una infracción a la Constitución que pretendan hacer su consulta pública vinculante.

El delegado explicó que la única forma de que esa consulta adquiera el carácter vinculatorio, es que la organice el Instituto Nacional Electoral.

Aispuro Cárdenas aclaró que esa consulta que organice el gobierno de la República, que pudiera denominarse sondeo, encuesta, muestra o cualesquiera opción de las que se derive la metodología, “es nada más un ejercicio de acercamiento”.

Sin embargo, no puede ser vinculante, porque no está regulada en el artículo 135 constitucional, no la está haciendo el INE, y tiene que ver con un tema impedido en la propia Constitución, que es el de la seguridad y la Guardia Nacional, y también del Ejército y no es materia para una consulta pública.

El delegado del INE precisó que puede hacerse el ejercicio únicamente para sondear cómo están las cosas, pero no para la toma de decisiones.