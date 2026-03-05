Consumo de "cristal" supera capacidad de atención: Montenegro

El consumo de "cristal" en San Luis Potosí ha rebasado la capacidad de atención existente y se ha convertido en una de las principales problemáticas relacionadas con las adicciones en el estado, advirtió Saúl Montenegro Mendoza, representante de la red de centros de rehabilitación Unidos Sin Bandera.

El representante señaló que, aunque la Encuesta Nacional de Adicciones (ENAD) reporta una disminución en algunos indicadores, existe una amplia "cifra negra" de consumidores que no aparece en las estadísticas oficiales. Estimó que por cada persona identificada con adicción podría haber al menos cinco más que no son contabilizadas.

Explicó que muchos consumidores de "cristal" llegan a crisis severas que rara vez son atendidas en hospitales, debido a la brecha en la atención en salud mental y al número limitado de psiquiatras, lo que deja a una parte importante de esta población sin tratamiento oportuno.

Montenegro Mendoza indicó que, aunque la marihuana continúa consumiéndose y la cocaína presenta algunos repuntes, el cristal se ha convertido en la sustancia predominante por su accesibilidad y por los daños que provoca, especialmente entre jóvenes, incluyendo trastornos mentales.

Añadió que esta situación ya puede observarse en las calles, donde cada vez es más frecuente ver a personas con afectaciones mentales asociadas al consumo viviendo en abandono.

Ante este panorama, diversos representantes de centros de rehabilitación sostuvieron un encuentro con el diputado Emilio Rosas Montiel para plantear la necesidad de impulsar políticas públicas basadas en justicia terapéutica, con el fin de priorizar el tratamiento sobre la criminalización del consumo.