Detienen a un hombre con 42 dosis de "cristal"

Como resultado de las acciones encaminadas a combatir el narcomenudeo en la ciudad, agentes de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron detener a un hombre que fue detectado en posesión de 42 dosis de cristal, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Oficiales municipales se encontraban en patrullajes preventivos en calles de la Central de Abastos, cuando al circular sobre la calle Legumbres, visualizaron a un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Inmediatamente, los oficiales se acercaron a ellos para hacerles saber la falta administrativa cometida ante el Bando de Policía y Gobierno.

Durante la intervención se detectó a Fidencio "N" de 34 años, en posesión de 42 envoltorios pequeños que contenían una sustancia granulada en color blanco con las características físicas a la droga conocida como cristal.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, el señalado fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente presentado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

