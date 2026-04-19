Contexto inflacionario pega directo a las pequeñas empresas

El contexto inflacionario que atraviesa el país está generando presiones directas sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), principalmente por el incremento en costos de insumos y productos de consumo básico, aunque se trata de una situación que no es exclusiva de San Luis Potosí, sino de carácter nacional, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Salvador González Martínez.

El funcionario estatal explicó que el aumento en precios forma parte de una dinámica económica generalizada que impacta a distintos sectores productivos, desde el comercio hasta la industria, lo que obliga a las empresas a ajustar sus esquemas operativos en un entorno de mayor volatilidad.

En ese sentido, señaló que la administración estatal mantiene un monitoreo permanente del comportamiento económico en la región, con el objetivo de acompañar a los sectores productivos y fortalecer mecanismos que permitan a las pymes mantenerse competitivas pese a las condiciones inflacionarias.

González Martínez destacó que, aunque el panorama representa desafíos, la prioridad es impulsar estrategias que fortalezcan la economía local y ayuden a las empresas a integrarse de mejor manera a las cadenas de valor, especialmente en un entorno de consumo afectado por el incremento general de precios.

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Finalmente, el titular de SEDECO subrayó que como parte de la estrategia de desarrollo económico también se impulsa la proyección de las marcas locales a través del distintivo "Hecho en San Luis Potosí", el cual busca dar identidad y abrir oportunidades de acceso a mercados más amplios, tanto nacionales como internacionales.