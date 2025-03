Contingente Sobrevivientes se sumará a marcha del 8M

El contingente “Sobrevivientes” se sumará este sábado a los bloqueos de mujeres que participarán en la marcha del 8 de marzo, con el propósito de visibilizar la violencia de género, los feminicidios, las desapariciones y la revictimización que enfrentan las víctimas y sus familias en San Luis Potosí.

Este nuevo contingente representa a mujeres que han sobrevivido a la violencia, así como a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

“Sobrevivientes”, además de participar en la movilización, surge como una red de apoyo que lucha contra la impunidad y la violencia institucional.

“Sobrevivientes, además de marchar este 8 de marzo, es una red de apoyo donde buscamos que nuestros derechos humanos no sean vulnerados. Exigimos justicia, que nuestros procesos sean conforme a derecho, que la corrupción y las malas prácticas terminen, que no se nos revictimice y que la violencia institucional pare. Queremos que lo que nos pasó no le suceda a nadie más y que las autoridades cumplan con su trabajo”, expresó Xóchitl Tolentino, abogada y activista.

Entre las integrantes del contingente se encuentran mujeres que han sido víctimas de violencia e injusticia en el estado, como Rosalinda Ávalos, quien perdió a sus hijos en un crimen y logró impedir la elección judicial de Sabas Santiago Ipiña, agente ministerial señalado por sus presuntos vínculos con un cártel. También está Katia Balderas, quien sufrió una grave mutilación al perder más del 80% de su labio inferior tras ser atacada por su expareja, quien continúa en libertad.

Asimismo, participan Yaneli Rodríguez, madre de Silvia Citlali Loredo Martínez, desaparecida en enero de 2024; Briceida y Ariana Chavarría, hermanas de Tania Arizbeth Chavarría Córdoba, desaparecida junto con dos amigas en noviembre de 2022; y familiares de Daniela Martel Orozco, cuyo cuerpo fue localizado tras su desaparición en enero de 2025. También forman parte del contingente familiares de Dariana Posadas, conductora de InDriver víctima de feminicidio, y de Osiel Adonai, adolescente desaparecido en 2010.

Además, Xóchitl Tolentino denunció haber sido víctima de violencia familiar y abuso sexual por parte de su expareja, una catedrática de la Licenciatura en Criminología de la UASLP, institución a la que señala de encubrirla. También ha denunciado enfrentar discriminación y violencia laboral en el gobierno del estado.

Por respeto a su privacidad, otras integrantes del contingente han decidido no hacer públicas sus historias. Sin embargo, todas comparten un mismo objetivo: exigir justicia y garantizar que ninguna otra mujer tenga que atravesar por lo que ellas han vivido.