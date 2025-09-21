Continúan los actos de vandalismo en la capital: Galindo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos alertó sobre el incremento de actos de vandalismo en distintos puntos de la ciudad, que incluyen el robo de cableado de alumbrado público, bancas, postes de luz e incluso esculturas, lo que ha dejado sin iluminación a avenidas completas y ha afectado el patrimonio de los potosinos.

El edil capitalino reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadano (SSPC) ha realizado detenciones importantes relacionadas con estos hechos, sin embargo, subrayó que el problema de fondo radica en la existencia de compradores de este material robado.

"Ese acto delictivo termina siendo negocio porque alguien lo compra, si no, no tendría sentido", puntualizó.

En ese sentido, destacó que el titular de la SSPC, Juan Antonio Villa, ya trabaja en identificar los lugares y personas que adquieren cableado y estructuras hurtadas, con el fin de cortar la cadena de comercialización que incentiva los robos.

Galindo Ceballos fue enfático en señalar que la estrategia debe combatirse en dos frentes: detener tanto a quienes sustraen bienes del espacio público como a quienes los compran, pues estos últimos también incurren en un delito al adquirir mercancía de procedencia ilícita.

"Nos han robado postes completos, bancas y hasta una escultura en Plaza Milenio, y todo esto sucede porque hay quien lo compra. La solución es cerrar ese mercado, de lo contrario, los robos seguirán", advirtió el presidente municipal, al tiempo de hacer un llamado a reforzar la denuncia ciudadana y la colaboración con las autoridades para enfrentar este fenómeno.

El titular de la Dirección de Servicios Municipales de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que solo el 5 por ciento de los reportes recibidos están relacionados con robo de cableado, mientras que la gran mayoría corresponden a actos de vandalismo contra el alumbrado público y mobiliario urbano.

Indicó que en coordinación con la SSPC se han reforzado operativos en las zonas más vulnerables y adelantó que la sindicatura municipal presentará denuncias ante la Fiscalía para sancionar a los responsables y recuperar los costos de reparación.