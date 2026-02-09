Contrabando de cigarros se debe frenar en aduanas

Los operativos fiscales para la detección de cigarros apócrifos que luego suelen venir de otros países, deberían darse en las aduanas y las carreteras, porque finalmente y como siempre a los que quieren sacrificar son a los comerciantes de buena fe que compran productos con proveedores confiando en la calidad, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías.

Dijo que hasta ahora no se ha enterado de que haya operativos en San Luis Potosí, pero es un hecho de que pudiera haber problemas que afecten no a quienes permiten la entrada del contrabando de cigarros, sino a los comerciantes que pudieran ser timados por un distribuidor, porque en caso de que reciban algún producto apócrifo, a los vendedores finales les cargarán toda la responsabilidad.

"Los operativos deberían darse en las carreteras, porque son las rutas por donde se mueven los productos hacia los consumidores finales".

Explicó que precisamente por esa causa, se quedó un vacío muy grande cuando el gobierno del sistema actual determinó deshacerse de la policía Federal de Caminos, porque precisamente desde que desapareció la Policía Federal, abunda cualquier cosa que pudiera suceder en ellas, hasta lo que pudiera llevar hasta un comprador de buena fe, los cigarros que motivaron la reforma legal.

