logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Contradice Gallardo a titular de Sedesore

Rosario Mtz. dijo que programa de lavanderías públicas está en pausa

Por Rubén Pacheco

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Contradice Gallardo a titular de Sedesore

Contrario a lo señalado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la primera lavandería subsidiada por el estado abrirá en la primera quincena de septiembre próximo.

Se ubicará en una colonia localizada entre los municipios metropolitanos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El pasado 2 de agosto, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Sedesore, dijo que el programa de lavanderías  públicas -anunciado el año pasado- se encuentra en pausa, incluso no hay fecha para avanzar en su aplicación. 

“Vamos arrancar la primera quincena de septiembre, que también va a entrar en el (cuarto) informe, la primera lavandería gratuita en la zona metropolitana”, adelantó Gallardo Cardona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandatario estatal matizó que el establecimiento de lavado gratuito, dirigido a impulsar y favorecer a las mujeres potosinas, corresponde a un esquema piloto a cargo de dicha dependencia. 

“Creemos que va ayudar mucho a todas las colonias. Posteriormente al ver que todo esté funcionando bien, empezaremos a abrir varios puntos de lavanderías gratuitas para apoyar a las madres solteras”, estimó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fue minuciosa, la revisión de perfiles judiciales: García
Fue minuciosa, la revisión de perfiles judiciales: García

Fue minuciosa, la revisión de perfiles judiciales: García

SLP

Samuel Moreno

El TEPJF invalidó la designación de una jueza y una magistrada

Arrasa PRI en ejidos y comunidades: RM
Arrasa PRI en ejidos y comunidades: RM

Arrasa PRI en ejidos y comunidades: RM

SLP

Samuel Moreno

Inhabilitan a funcionarios públicos por simular compra de insecticida
Inhabilitan a funcionarios públicos por simular compra de insecticida

Inhabilitan a funcionarios públicos por simular compra de insecticida

SLP

Rubén Pacheco

CEGAIP en crisis: despidos y con el pleno incompleto
CEGAIP en crisis: despidos y con el pleno incompleto

CEGAIP en crisis: despidos y con el pleno incompleto

SLP

Daniel Ortiz

El organismo opera con solo dos integrantes y entre anomalías