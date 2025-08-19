Contradice Gallardo a titular de Sedesore

Contrario a lo señalado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la primera lavandería subsidiada por el estado abrirá en la primera quincena de septiembre próximo.

Se ubicará en una colonia localizada entre los municipios metropolitanos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El pasado 2 de agosto, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Sedesore, dijo que el programa de lavanderías públicas -anunciado el año pasado- se encuentra en pausa, incluso no hay fecha para avanzar en su aplicación.

“Vamos arrancar la primera quincena de septiembre, que también va a entrar en el (cuarto) informe, la primera lavandería gratuita en la zona metropolitana”, adelantó Gallardo Cardona.

El mandatario estatal matizó que el establecimiento de lavado gratuito, dirigido a impulsar y favorecer a las mujeres potosinas, corresponde a un esquema piloto a cargo de dicha dependencia.

“Creemos que va ayudar mucho a todas las colonias. Posteriormente al ver que todo esté funcionando bien, empezaremos a abrir varios puntos de lavanderías gratuitas para apoyar a las madres solteras”, estimó.