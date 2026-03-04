Contraloría investigará al titular de Sedarh

Luego de que trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) denunciaron de forma anónima al titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo en un rancho de su propiedad para labores relacionadas con una fiesta privada, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó a la Contraloría General del Estado a iniciar una investigación.

De acuerdo con los testimonios difundidos, una cuadrilla de empleados habría sido enviada al inmueble particular una semana antes del evento para realizar trabajos de mantenimiento, pintura y limpieza general. Las mismas fuentes señalaron que, tras la celebración, el personal permaneció en el sitio otra semana para efectuar tareas de recolección de desechos y restauración de las instalaciones.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal afirmó que se solicitará a la Contraloría que revise el caso y determine si existió alguna irregularidad. "Le vamos a pedir a la Contraloría del Estado que investigue y si es de esa manera, bueno, tiene que haber sanciones. Nosotros nunca vamos a permitir que suceda este tipo de cosas", declaró.

Gallardo Cardona señaló que, de confirmarse los hechos, se aplicarán las medidas correspondientes conforme a la normatividad. Añadió que el titular de la dependencia será citado para que rinda cuentas ante la instancia fiscalizadora y desahogue lo que corresponda.

