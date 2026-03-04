logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Contraloría investigará al titular de Sedarh

Por Samuel Moreno

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Contraloría investigará al titular de Sedarh

Luego de que trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) denunciaron de forma anónima al titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo en un rancho de su propiedad para labores relacionadas con una fiesta privada, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó a la Contraloría General del Estado a iniciar una investigación.

De acuerdo con los testimonios difundidos, una cuadrilla de empleados habría sido enviada al inmueble particular una semana antes del evento para realizar trabajos de mantenimiento, pintura y limpieza general. Las mismas fuentes señalaron que, tras la celebración, el personal permaneció en el sitio otra semana para efectuar tareas de recolección de desechos y restauración de las instalaciones.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal afirmó que se solicitará a la Contraloría que revise el caso y determine si existió alguna irregularidad. "Le vamos a pedir a la Contraloría del Estado que investigue y si es de esa manera, bueno, tiene que haber sanciones. Nosotros nunca vamos a permitir que suceda este tipo de cosas", declaró.

Gallardo Cardona señaló que, de confirmarse los hechos, se aplicarán las medidas correspondientes conforme a la normatividad. Añadió que el titular de la dependencia será citado para que rinda cuentas ante la instancia fiscalizadora y desahogue lo que corresponda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Foto del día | Estorbo urbano
    Foto del día | Estorbo urbano

    Foto del día | Estorbo urbano

    SLP

    Alberto Martínez

    Golpeó auto en Pedro Montoya.

    Nuevo mecanismo federal sustituiría la AVG: López Torres
    Nuevo mecanismo federal sustituiría la AVG: López Torres

    Nuevo mecanismo federal sustituiría la AVG: López Torres

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Buscaría generar estadísticas y acciones concretas para combatir la violencia contra mujeres

    PVEM puede solo, pero está abierto a alianzas: Serrano
    PVEM puede solo, pero está abierto a alianzas: Serrano

    PVEM puede solo, pero está abierto a alianzas: Serrano

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    En ese contexto, señaló que aun cuando un partido acredite fortaleza electoral, no debe actuar con soberbia

    Reporta la UGR 52 casos de gusano barrenador en ganado
    Reporta la UGR 52 casos de gusano barrenador en ganado

    Reporta la UGR 52 casos de gusano barrenador en ganado

    SLP

    Huasteca Hoy

    El pasado viernes, apenas se contabilizaban 18 contagios