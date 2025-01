Cobros vehiculares, golpe directo a familias: Lorca

El exdiputado local de Morena, Antonio Lorca Valle, manifestó su absoluto rechazo al reciente aumento de impuestos aprobado por los diputados locales del Congreso del Estado, particularmente por aquellos que pertenecen a su partido.

Lorca Valle estableció que la decisión que asumieron al avalar con su voto el incremento a varios impuestos en San Luis Potosí, principalmente el que incluye un desproporcionado incremento de casi el 70% en el cobro por conceptos del "control vehicular", va en contra de los principios fundamentales que han guiado la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

"Es preocupante que los recursos que se pretenden recaudar con estos impuestos no tengan un fin claro ni estén dirigidos a una obra de beneficio social. Esta medida parece responder únicamente a una lógica recaudatoria, sin considerar las necesidades y prioridades de la ciudadanía", refutó.

Indicó que durante los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha demostrado que es posible avanzar hacia una transformación profunda sin recurrir al incremento de impuestos que afecten a las familias mexicanas.

"Estas administraciones han priorizado la austeridad, el combate a la corrupción y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, principios que ahora los diputados morenistas han traicionado con su voto", puntualizó.

Señaló que este aumento es un golpe directo al bolsillo de la ciudadanía, particularmente a las familias de clase trabajadora que ya enfrentan múltiples desafíos económicos. "Es inadmisible que, en lugar de buscar soluciones basadas en el ahorro y la transparencia, se elija cargar el costo de la ineficiencia gubernamental a quienes menos tienen", añadió.

Lorca Valle hizo un llamado enérgico a los diputados locales de Morena en el Congreso del Estado a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y a rectificar esta decisión que afecta a quienes confiaron en ellos.

"No podemos permitir que intereses ajenos desvirtúen el legado de Andrés Manuel López Obrador y el trabajo que continúa liderando Claudia Sheinbaum", finalizó.