Convierten fachada del panteón El Saucito en "ofrenda mural"

A sólo unos días de la tradicional celebración en honor a los difuntos, el panteón de El Saucito ubicado al norte de la capital de San Luis Potosí ya luce una fachada llena de color, pues más de 25 artistas potosinos participan en el mega mural.

Inicialmente se emitió una convocatoria para la creación de un mega mural sobre más de 400 metros de fachada que tiene el panteón -el más grande del estado-, y la temática, más allá de las propias fechas, tiene la intención de honrar a todos los potosinos y sus familias que tienen algún familiar en este cementerio.

Christian Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí y encargado del proyecto, compartió con EL UNIVERSAL San Luis Potosí que originalmente se trataba de un concurso en donde se realizarían murales individuales y en donde se premiaría a primer, segundo y tercer lugar, pero finalmente y gracias a la voluntad de los propios 25 artistas que finalmente atendieron el llamado de manera conjunta, decidieron modificar la propuesta a un mural colectivo al que ellos mismos han calificado como "una ofrenda".

El funcionario añadió "las temáticas generales tiene qué ver con aquellos cementerios que existieron en los barrios y que se destruyeron para hacer un solo cementerio que es el de El Saucito, otro era un cementerio del Ejército, aquí les hicieron un espacio específico para ellos, personajes, leyendas e historias, ellos mismo le llamaron que el mural era una ofrenda, una ofrenda para quienes ya se nos adelantaron, especialmente para sus familiares porque todos o la mayoría tenemos a un familiar que descansa en El Saucito".

Los artistas que se encuentran interviniendo los monumentales muros, proyectan que el "mega mural" este concluido el día 28 de octubre, para que pueda estar completamente listo para las festividades del Día de Muertos, asimismo, aseveró que el tope presupuestal aportado por el municipio ha sido de 800 mil pesos, aunque en realidad y gracias a la cooperación entre los propios artistas, se gastará mucho menos.

Puntualizó que en la convocatoria original se iba a seleccionar a 20 artistas para que realizaran 20 murales individuales, pero el propio alcalde Enrique Galindo Ceballos pidió que se ampliara a 30 los artistas beneficiarios, después cinco decidieron ya no seguir más, al final el propio presidente municipal decidió que ya no fuera una competencia sino que el estímulo financiero se repartiera por igual a los 25 muralistas lo que ha servido para que ellos mismos estén trabajando en equipo.

A la vista de los resultados, Azuara Azuara manifestó que de hecho la intención es que ya no sólo se quede aquí su participación, sino que estos artistas ya puedan seguir trabajando de manera continua de la mano con el Ayuntamiento, en colonias, en las delegaciones, los bajo puentes de Salvador Nava, los jardines de los fraccionamientos "queremos darle color, darle imagen e identidad a toda la ciudad", finalizó.