Costillita de res, entre lo más pedido para la cena de hoy

La lasaña, el corte de carne llamado tomahawk y las costillas barbecue de res, se convirtieron en los platillos favoritos y más solicitados con anticipación por los comensales para la cena de Nochebuena, aseguró David Espinosa, responsable de una fonda del Mercado República.

Cuando estaba a punto de cerrar los pedidos de esta temporada, nada más para el corte llamado tomahawk ya tenía en la lista un aproximado de 40 familias que solicitaban el apoyo para que se les dote de la cena preparada.

Explicó que muchas familias prefieren los pedidos de cenas porque a pesar de que hay muchos que se dan su tiempo para hacer compras o preparar los alimentos, también hay aquellos que no tienen oportunidad de entrar a la cocina y lucirse con la presentación. Por ello recorren a cocinas que les preparan los alimentos, con mucha frecuencia, diferentes a los que ofrecen las cocinas económicas o los que encuentran en centros comerciales.

Las cenas que los clientes piden, por lo general son recetas originales que no forman parte de las opciones que los clientes se encuentran en las charolas que se encuentran en exhibición en las tiendas de autoservicio y que a veces son recetas rápidas llenas de ingredientes de lata.

David Espinosa recuerda que en el caso del mercado, los cocineros utilizan ingredientes y materias primas de origen natural, es decir evitan que los platillos sean solo preparados de embutidos como ocurre con las tiendas de autoservicio.

Eso lo saben los comerciantes del Centro Histórico que son los clientes frecuentes y quienes realizan sus pedidos porque no les da tiempo de preparar su cena y ya se la llevan para que esté disponible en la mesa, para la hora de compartir con su familia.